Отдых на Черном и Азовском море 

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Черноморское побережье это не только знаменитые на весь мир курорты, где каждый получает то, за чем он приезжает. Это купание в море, загар на пляжах, прогулки, экскурсии. Одним словом – полноценный отдых.
Открытие курортного сезона на Черном море начинается с весны, а в октябре, когда на пляжах становиться гораздо меньше отдыхающих, значительно снижаются и цены на жилье.
Развитая инфраструктура курортов побережья предлагает разнообразный отдых. На каждом шагу гостей встречают парки развлечений, музеи, океанариумы, дельфинарии, природные заповедники, пляжные комплексы, концертные площадки, где выступают знаменитости. Что примечательно, даже небольшие поселки удивят комфортабельным сервисом.
На побережье Черного моря созданы все условия как для семейного отдыха, так и для активных путешественников.
Крымский полуостров всегда привлекал гостей своим многообразием курортов и целебным мягким климатом. Здесь можно подобрать место для отдыха на любой вкус: и тем, кто обожает многолюдную суету и тем, кому нужно уединение, сочетающее в себе атмосферу умиротворенности. Выбирают Крым поклонники пляжного отдыха, активные любители эко-путешествий, экскурсий, а также семейные пары с детьми.
Лечебный субтропический климат полуострова и теплая морская вода оказывают благотворное влияние на отдыхающих. Поправить здоровье можно в многочисленных санаториях, пансионатах, грязелечебницах, особенно тем, кто страдает болезнями суставов и патологиями дыхательной системы.
Путешествие по историческим местам Севастополя, Ливадии, Коктебеля привлечет тех, кто неравнодушен к прошлому нашей страны, к ее литературному наследию.
В распоряжение молодых Крым предоставит не только великолепно оборудованные пляжи с огромным выбором экстремальных развлечений, но и ночные клубы с яркими дискотеками.
Для развлечения детей и взрослых во многих крымских городах имеются аттракционы, аквапарки, дельфинарии, океанариумы.
На крымском побережье создано все для незабываемого времяпровождения туристов.
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Побережье Азовского моря идеально подходит для семейного отдыха с маленькими детьми. Небольшая глубина моря и пологий берег, усыпанный песком и мелким ракушечником очень удобны для купания детей. На побережье много отмелей и песчаных кос.
В летний период здесь особенно благоприятный климат с малым количеством осадков.
Сюда приезжают не только на отдых, но и поправить свое здоровье, укрепить кости и суставы.
Для любителей активного отдыха на Азовском море достаточно мест, где можно заняться дайвингом, виндсерфингом, испытать все удовольствия экстремальных развлечений. А рыбалка на Азове считается самой захватывающей и оставляет незабываемые впечатления.
Ну и, пожалуй, главное достоинство отдыха на Азовском море — это сочетание низкой стоимости проживания с высокой пользой для здоровья.
Красоты Абхазии не оставляют равнодушным ни одного человека, которому хоть раз посчастливилось побывать в этих местах. Нигде больше не встретишь такого моря, окруженного живописными горами, где ждут тебя озера с чистой водой.
С мая по октябрь благодаря чудесному субтропическому климату можно отдыхать на пляжах в Сухуми, Гаграх, Пицунде и других курортах Абхазии. Для активных туристов здесь неисчерпаемые возможности сплава по горным рекам, путешествия в пещеры Нового Афона, покорения горных вершин на конях или пешком. А что сравнится с красивейшим уголком на земле – озером Рица?!
Остановиться в республике можно не только в частном секторе, но и отелях, пансионатах, санаториях, где можно получить еще и квалифицированное лечение. Отдых в Абхазии, по сравнению с известными черноморскими курортами, уступает в комфортности. Но уникальность природы республики не идет ни в какое сравнение с ними, да и стоимость услуг намного ниже.
Порадуют гостей блюда местной кухни, замечательное вино, разнообразие фруктов. Абхазия непременно оставит свой след в душе каждого отдыхающего.