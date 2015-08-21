Отдых на Черном и Азовском море 

Собираетесь провести отдых на море?

Собираетесь провести отдых на Черном или Азовском море? И, естественно, возникают вопросы. Куда поехать, какую выбрать гостиницу, что посмотреть, какие цены на жилье? Тогда вы зашли по адресу.

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Отдых на Черном море

Черноморское побережье это не только знаменитые на весь мир курорты, где каждый получает то, за чем он приезжает. Это купание в море, загар на пляжах, прогулки, экскурсии. Одним словом – полноценный отдых.

Открытие курортного сезона на Черном море начинается с весны, а в октябре, когда на пляжах становиться гораздо меньше отдыхающих, значительно снижаются и цены на жилье.

Развитая инфраструктура курортов побережья предлагает разнообразный отдых. На каждом шагу гостей встречают парки развлечений, музеи, океанариумы, дельфинарии, природные заповедники, пляжные комплексы, концертные площадки, где выступают знаменитости. Что примечательно, даже небольшие поселки удивят комфортабельным сервисом.

На побережье Черного моря созданы все условия как для семейного отдыха, так и для активных путешественников.

Отдых в Крыму

Крымский полуостров всегда привлекал гостей своим многообразием курортов и целебным мягким климатом. Здесь можно подобрать место для отдыха на любой вкус: и тем, кто обожает многолюдную суету и тем, кому нужно уединение, сочетающее в себе атмосферу умиротворенности. Выбирают Крым поклонники пляжного отдыха, активные любители эко-путешествий, экскурсий, а также семейные пары с детьми.

Лечебный субтропический климат полуострова и теплая морская вода оказывают благотворное влияние на отдыхающих. Поправить здоровье можно в многочисленных санаториях, пансионатах, грязелечебницах, особенно тем, кто страдает болезнями суставов и патологиями дыхательной системы.

Путешествие по историческим местам Севастополя, Ливадии, Коктебеля привлечет тех, кто неравнодушен к прошлому нашей страны, к ее литературному наследию.

В распоряжение молодых Крым предоставит не только великолепно оборудованные пляжи с огромным выбором экстремальных развлечений, но и ночные клубы с яркими дискотеками.

Для развлечения детей и взрослых во многих крымских городах имеются аттракционы, аквапарки, дельфинарии, океанариумы.

На крымском побережье создано все для незабываемого времяпровождения туристов.